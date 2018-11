Obłęd ,,Wyborczej''. Lektura tego tekstu aż boli...

Wieliński oskarża teraz Przyłębskiego o ,,uprawianie partyjnej dyplomacji'' i mylenie interesu partii z interesem państwa. Dlaczego? Bo według Wielińskiego minione stulecie nie było wcale w naszych relacjach takie złe... Jak argumentuje, to nie tylko wojna. I przypomina, że to ,,Niemcy w listopadzie 1918 roku jako pierwsze uznały naszą niepodległość''. O, to rzeczywiście zasługa! Szkoda, że wkrótce po uznaniu tej niepodległości rozpoczęły niezwykle brutalną politykę gospodarczą wymierzoną w Polskę, cały czas myśleli o odebraniu Polsce ziem - a wreszcie zrealizowali ten zamiar, nie tylko zaganiając ziemię, ale rozpoczynając też ludobójcze oczyszczanie terenów okupowanych z Polaków. Tak, by rok 1918 się już więcej nie powtórzył.

Co w takim razie przekonuje jeszcze Wielińskiego o tym, że katastrofy jakoby nie było? Są to paciorki. Paciorki, jakimi cieszyli się tubylcy obdarowywani szyderczo przez kolonistów w zamian za ziemie i prawdziwe korzyści.

Dumnie ogłasza za to, że ,,bez niemieckiego wsparcia Polska ledwie 15 lat po obaleniu komunizmu nie weszłaby do Unii Europejskiej''.

Prawda, jaka wielka niemiecka łaskawość? Ale zaraz, czy wejście Polski do UE nie jest w interesie Niemiec? No właśnie, gdzie więc mowa o jakimkolwiek autentycznym geści pojednania?

Tak, a wzorzec ten wygląda z niemieckiej perspektywy następująco: napadliśmy na was, wymordowaliśmy was, okradliśmy was. Wyście nam wybaczyli, choć my nigdy wam za to nie zadośćuczyniliśmy.