Obłęd! Prof. Legutko zaatakowany przez Verhofstadta

Prof. Legutko komentując propozycję Junckera stwierdził, że UE nigdy jeszcze nie była tak bardzo podzielona i nie ma już w niej jedności. Zauważył, że o ile kiedyś integracja szła w jednym kierunku, to dziś idzie w dwóch, a liczba osób głęboko niezadowolonych z projektu europejskiego wciąż rośnie.

Za te słowa prawdy prof. Legutko spotkał kuriozalny atak Guya Verhofstadta, który albo nie chciał zrozumieć, co ten miał na myśli, albo po prostu nie miał pojęcia o czym mówi. Belgijski europoseł krzyczał bowiem w kierunku prof. Legutki:

„Nigdy nie słyszałeś o wojnie, Murze Berlińskim czy żelaznej kurtynie? Europa jest zjednoczona teraz! Nie mów szalonych rzeczy na kontynencie, który widział 20 milionów ofiar nacjonalizmu i populizmu”.

Ponadto we wpisie na twitterze stwierdził:

„Orban i Kaczyński usiłują zrobić to, co Trump zrobił z Partią Republikańską. Alt-right chce przejąć Unię Europejską od środka. Wszyscy pro-Europejczycy muszą się zjednoczyć, aby temu przeciwdziałać”

"Never heard about the War, Berlin Wall, iron curtain? Europe is united NOW. Don't say crazy things in a continet that has seen 20m deaths because of nationalism and populism".@guyverhofstadt reacts to Legutko's words about Europe never been as disunited as today. #SOTEU 2018 pic.twitter.com/OuKKHdLHmU

— Pablo Pérez 🇪🇺 (@PabloPerezA) 12 września 2018