OBŁĘD poprawności politycznej!!! Gwiazdy zakazują córkom oglądania filmów Disneya, bo...

Filmy animowane Walta Disneya i stworzonego przez niego studia bawiły i wzruszały wiele pokoleń dzieci na całym świecie. Niekiedy budzą pewne kontrowersje, niektórzy bowiem narzekają, że- zwłaszcza w tych nowszych filmach- coraz bardziej dochodzi do głosu poprawność polityczna. Starszy Disney, jak się jednak okazuje, do końca "poprawny" nie jest. Okazuje się bowiem, że takie bajki jak "Mała Syrenka" czy "Królewna Śnieżka" nie powinny być oglądane przez dzieci, ponieważ... są antyfeministyczne. Dlatego niektóre gwiazdy Hollywood zakazują swoim córkom oglądania tych filmów animowanych.

Możemy oczywiście dyskutować, czy różowy, przesłodzony świat wyidealizowanych księżniczek, gdzie niemal zawsze wszystko sprowadza się do love story z przystojnym księciem, rzeczywiście przekazuje to, co w życiu najważniejsze, trudno jednak powiedzieć, że tego rodzaju historie są szkodliwe. Filmy animowane mają przede wszystkim bawić, a jeżeli przy tym uczą, jest to tylko wartość dodana, natomiast od wychowywania dzieci i przekazywania im wartości są przede wszystkim rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo, nauczyciele i inni opiekunowie dzieci. Rolą filmów animowanych nie powinno być ponadto wtłaczanie najmłodszym do głów jakichkolwiek ideologii. Gwiazdy filmowe burzą się tymczasem, że... filmy Disneya są antyfeministyczne.