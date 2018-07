Obłęd! ,,Obywatele RP'' nie wypuszczają dziennikarzy z Sejmu

Kolejne szokujące doniesienia spod Sejmu. Protestujący „Obywatele RP” najwidoczniej wcale nie chcą „wolnych mediów” - chcą po prostu, aby zniknęły te, które im się nie podobają. Dziś w skandaliczny sposób potraktowali reporterkę Radia Maryja.

Zuzanna Dąbrowska na swoim twitterze napisała:

„Oblężenie” dzień 2. Chciałam wyjść z Sejmu koło biura przepustek. Protestujący kazali mi pokazać legitymację (?!). Powiedziałam, że jestem z RM. Krzyk i oburzenie. Nie przepuścili mnie. A chwilę wcześniej kolegów z innej stacji już tak. #wolnemedia (ale tylko nasze)”.

Podobne doświadczenia miała Lidia Lemniak z portalu niezalezna.pl:

„Chciałam wyjść na chwilę z Sejmu wyjściem od ul. Wiejskiej - nie mogę - bo #ObywateleRP blokują wyjście. Przepraszam, ale uniemożliwianie ludziom (w tym dziennikarzom) normalną pracę.”.

Najwidoczniej fakty to ostatnie, co dociera do protestujących. Przypomnijmy zatem wczorajszy wpis dyrektora CIS Andrzeja Grzegrzółki:

„Decyzją Komendanta Straży Marszałkowskiej, na podstawie wydarzeń, które miały miejsce w Biurze Przepustek, dla zapewnienia porządku w czasie posiedzenia Sejmu, wydawanie jednorazowych kart wstępu zostało zawieszone. Zmiany są tymczasowe i nie dotyczą przedstawicieli mediów”.

„Oblężenie” dzień 2. Chciałam wyjść z Sejmu koło biura przepustek. Protestujący kazali mi pokazać legitymację (?!). Powiedziałam, że jestem z RM. Krzyk i oburzenie. Nie przepuścili mnie. A chwilę wcześniej kolegów z innej stacji już tak. #wolnemedia (ale tylko nasze) — Zuzanna Dąbrowska (@zuzanna_dab) 19 lipca 2018