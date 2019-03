OBŁĘD! Niesiołowski: Nie wierzę w biskupa Jędraszewskiego, a o. Rydzyka papież powinien wyrzucić z Kościoła

„Powinien być wyrzucony z Kościoła, tak jak np. papież Franciszek rozwiązał episkopat Chile w całości. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego nie rozwiąże polskiego episkopatu i Radia Maryja, ale to jego problem”.

Polityk stwierdził też, że mimo iż jest katolikiem, chodzi do kościoła i wierzy w Boga, to „nie wierzy w biskupa Jędraszewskiego”. Dodał, że to Pan Bóg poskąpił mu łaski wiary w o. Rydzyka i abp Jędraszewskiego.