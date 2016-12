Obłęd! Internauci grożą Kaczyńskiemu i nawołują do protestów

reklama

Grupa „Obywatele RP” na portalu facebook utworzyła wydarzenie pt. „Ręce precz od grobów ofiar! Blokada miesięcznicy”. Absurdalny protest uderza – po raz kolejny – w PiS, Jarosława Kaczyńskiego oraz decyzje o ekshumacjach. Najwidoczniej przeciwnikom Prawa i Sprawiedliwości nie brak fantazji w formułowaniu coraz to bardziej absurdalnych sądów.

„Niech tej miesięcznicy nie będzie! Niech Kaczyński zapłaci za profanowanie grobów i pamięci ofiar! Niech protestujący bliscy ofiar katastrofy nie będą samotni. Niech się skończy to obrzydliwe szaleństwo.” (wyr. red.) – piszą na stronie wydarzenia jej autorzy.

Absurdalne stwierdzenia o tym, że prezes PiS „profanuje groby” to jednak nie wszystko. „Obywatelom RP” zależy na pamięci ofiar tak bardzo, że… chcą uniemożliwić przeprowadzenie kolejnej miesięcznicy, w której ofiary katastrofy właśnie są wspominane:

„10 listopada zapowiedzieliśmy Kaczyńskiemu, że o ile dezycji o ekshumacjach nie cofnie, my nie będziemy się już demonstracyjnie wycofywać z prawa do zajęcia miejsca, na którym on staje i kolejnej swojej miesięcznicy nie przeprowadzi.” (pisownia oryginalna – red.)

Ma być to także proces przeciw rzekomemu łamaniu praw człowieka przez PIS:

„Blokadę miesięcznicy w odpowiedzi na ekshumacje i gwałtowany atak na prawa człowieka powinna zobaczyć opinia publiczna. Kaczyński musi zapłacić cenę za swoje tępe barbarzyństwo!” (wyr. red.)

