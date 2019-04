Obłęd! Antypolska propaganda w Gazecie Wyborczej. ,,Spotkania z Polakami często kończyły się dla Żydów źle''

- Obecny polski rząd i premier już nas przyzwyczaili do tego, że ich oświadczenia często mają przypadkowy związek z rzeczywistością - pisze Dawid Warszawski na łamach "Gazety Wyborczej" w tekście pod tytułem „Morawiecki znów fałszuje historię”

- [Żydzi] Przeżyli nie dlatego, że „spotkali Polaka” - jak mówi premier – lecz dlatego, że spotkali „Sowieta”. Spotkania z Polakami często kończyły się dla Żydów źle, dlatego słowa premiera: „Gdy słyszę o 7 tys. Sprawiedliwych, to z całym szacunkiem dla innych narodów, dla Duńczyków, dla Francuzów [uważam tę liczbę za rażąco niską]” - są dalece niestosowne - pisze Warszawski, odnosząc się do słów premiera Morawieckiego, który stwierdził w Nowym Jorku, że żaden z 300 tys. Żydów nie mógł ocaleć w warunkach brutalnej okupacji bez pomocy co najmniej jednego Polaka.