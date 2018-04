Oblali farbą pomnik Armii Czerwonej. Lemański oburzony, atakuje PiS!

W Parku Skaryszewskim w Warszawie straszy Pomnik Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej. Monument co jakiś czas jest oblewany farbą. Kilka lat temu głośno było o happeningu młodych działaczy PiS, którzy okleili pomnik folią spożywczą i zapowiadali, że chcą spakować pamiątkę po "wyzwolicielach" i odesłać do Rosji lub przynajmniej do muzeum w Kozłówce.