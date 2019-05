Oblaci z Kodnia obnażyli cynizm ,,katolików otwartych''

W związku z treścią “Listu otwartego katolików świeckich do biskupów”, opublikowanego na łamach portalu internetowego wiez.com.pl (dostęp: 08.05.2019 r.) i cytowanego w materiałach prasowych, szczególnie we fragmencie: “…wpisanie tęczy nie jest, naszym zdaniem, obrazą uczuć religijnych, gdyż tęcza nie jest symbolem uwłaczającym – przypominamy, że np. Matka Boska Kodeńska ma także aureolę tęczową, a ikona Maiestas Domini przedstawia Chrystusa, którego stopy spoczywają na tęczy, co ma podkreślać Jego jedność i równość z Bogiem Ojcem Wszechmogącym”, w nawiązaniu do odwołania się do wizerunku Matki Bożej Kodeńskiej – Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej – Kustosze Kodeńskiego Sanktuarium publikują następujące oświadczenie: