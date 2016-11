Oto prawda o La Salette, uważajcie na manipulacje! Saletyni ostrzegają

reklama

OŚWIADCZENIE RZECZNIKA

POLSKIEJ PROWINCJI ZGROMADZENIA KSIĘŻY MISJONARZY SALETYNÓW

W SPRAWIE TZW. TAJEMNIC SALETYŃSKICH

19 września 1846 r. w francuskich Alpach, w pobliżu wioski La Salette znajdującej się na terenie diecezji Grenoble dwojgu pasterzom: 11-letniemu Maksyminowi Giraud i 15-letniej Melanii Calvat Mathieu objawiła się Matka Boża. Podczas objawienia Maryja przekazała dzieciom orędzie wzywające do nawrócenia i pokuty, zwracając szczególną uwagę na świętowanie niedzieli, post, modlitwę i grzechy języka: przekleństwa i brak szacunku dla imienia Jezusa. Po wnikliwych badaniach objawienie oraz treść wspomnianego orędzia zostały potwierdzone autorytetem Kościoła przez ordynariusza diecezji Grenoble bpa Philiberta de Bruillarda 19 września 1851 r.

Świadkowie objawienia mówili, że Maryja każdemu z nich przekazała oddzielnie pewne treści, których zabroniła im wyjawiać. Te wypowiedzi Matki Bożej zostały w późniejszym czasie spisane przez dzieci i przekazane ojcu świętemu Piusowi IX. Stolica Apostolska nigdy nie ujawniła tych treści. W 1852 r. w wyniku objawienia w La Salette powstało zgromadzenie zakonne Księży Misjonarzy Saletynów, które do dzisiaj na całym świecie głosi orędzie saletyńskie.

W związku z pojawiającymi się w mediach, głównie w internecie, nieprawdziwymi bądź wątpliwymi treściami związanymi z La Salette, pragniemy jako zgromadzenie, które strzeże depozytu objawienia w La Salette oświadczyć, że:

W La Salette Maryja objawiła się tylko jeden raz. W związku z tym w publikacjach należy używać liczby pojedynczej „objawienie w La Salette”, a nie liczby mnogiej „objawienia w La Salette”. Prawdą jest, że Maryja w La Salette powiedziała dzieciom pewne treści, każdemu osobiście, tak że jedno nie słyszało tego, co mówiła drugiemu. Ale tzw. „tajemnica Melanii”, która jest propagowana i komentowana, głównie w internecie, nigdy nie została oficjalnie opublikowana czy skomentowana przez Stolicę Apostolską. Zastanawiające jest to, że osoby propagujące tzw. „tajemnicę Melanii” nigdy nie mówią o „tajemnicy” powierzonej Maksyminowi, a przede wszystkim nie odnoszą się do słów orędzia Matki Bożej, o którym Ona sama powiedziała: „Ogłoście to całemu mojemu ludowi”.

Apelujemy więc, aby nie zafałszowywać prawdziwych treści z objawienia w La Salette wątpliwej wartości „rewelacjami”.

ks. Robert Głodowski MS

rzecznik prowincji

Trzeba zaznaczyć, że bezkrytyczne rozpowszechnianie informacji zawierających niepotwierdzone przez autorytet Kościoła treści apokaliptyczne i przepowiednie oraz jednoczesne łączenie ich z elementami prawdziwych objawień dla dodania im autorytetu rodzi wiele zamieszania w umysłach ludzi wierzących. Jest to działanie ze szkodą dla wiernych. Przestrzegał o tym papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej „Marialis cultus” z 2 lutego 1974 r. (MC 38).

Treść i rozumienie sensu orędzia z La Salette określone zostało w dekrecie ordynariusza diecezji Grenoble bpa Philiberta de Bruillarda z 19 września 1851 r., a także w liście apostolskim opublikowanym przez papieża Jana Pawła II w 1996 r. z okazji 150. rocznicy objawienia. Nie można dzisiaj dołączać do objawienia w La Salette innych treści, których Kościół nie potwierdził poprzez kompetentne osoby. Maryja w La Salette wypominając „swojemu ludowi” grzechy, jednocześnie ukazuje drogę nawrócenia. Przypomina o niedzielnej Eucharystii i wypoczynku, o codziennej modlitwie rano i wieczorem, przynajmniej „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, a także o potrzebie postu. Mówi o prostych, a jednocześnie bardzo ważnych środkach, które nie są ponad ludzkie możliwości. Późniejsze pisma Melanii Calvat i opublikowana treść tzw. tajemnicy Melanii nie stanowią w żadnej swej części orędzia Matki Bożej z La Salette.

Na polskim rynku wydawniczym można odnaleźć wiele rzetelnych, merytorycznych i zgodnych z nauką Kościoła opracowań dotyczących objawienia Matki Bożej w La Salette (m.in. „La Salette, opis zjawienia i sens Orędzia”, „La Salette, dar Chrystusa dla Kościoła” ks. Jeana Jaouena MS, „Maksymin i Melania – pasterze z La Salette” ks. Jeana Sterna MS, „Orędzie Maryi z La Salette” ks. Emila Ritza MS czy filmy DVD „Tajemnica La Salette” oraz „Znak czasu”, wydane przez Wydawnictwo La Salette). Od lat funkcjonuje także strona internetowa www.saletyni.pl oraz oficjalne profile Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).

Sprawa tzw. tajemnicy Melanii rozpoczęła się od opublikowania przez Melanię Calvat w drugiej połowie XIX w. broszury rozpowszechniającej publicznie „tajemnicę”, którą Matka Boża miała jej przekazać. Tekst ten stał się źródłem zamieszania wśród wiernych. Stolica Apostolska zachowała wobec niego postawę negatywną. Dziś istnieje wiele redakcji „tajemnicy”, jednak żadna z nich, nawet ta spisana w 1851 r. przez oboje świadków dla papieża Piusa IX, nie otrzymała aprobaty autorytetów kościelnych odpowiedzialnych za La Salette, tj. Stolicy Apostolskiej i biskupa Grenoble (zob. „Documents authentiques”, red. Jean Stern, t. 3).

Powierzone podczas objawienia w La Salette Maksyminowi Giraud i Melanii Calvat „tajemnice” to rodzaj orędzia prywatnego, potrzebnego raczej samym świadkom, bowiem właściwe orędzie Maryja wypowiadała tak, że dzieci słyszały je razem, aby razem mogły je potwierdzić „całemu ludowi”. Słowa przekazane dzieciom prywatnie miały wartość trudną do określenia, a poświadczyć je mogły dzieci jedynie oddzielnie.

W związku z podobnymi publikacjami ukazującymi się we Francji i Włoszech obecny ordynariusz diecezji Grenoble bp Guy de Kerimel w specjalnym oświadczeniu z 5 września 2006 r., przypomniał stanowisko Kościoła: „Objawienia maryjne, jak to w La Salette, są darem, którego Pan udziela dla dobra swojego Kościoła. Świadkowie, którym Dziewica Maryja ewentualnie powierzyła jakiś przekaz, pozostają poddani autorytetowi pasterzy, którzy otrzymali od Chrystusa misję zarządzania Kościołem i rozpoznawania charyzmatów”.

W 1852 r. jako owoc objawienia w La Salette powstało Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów, które powołane jest do głoszenia orędzia z La Salette na całym świecie. Jako misjonarze saletyni czujemy się odpowiedzialni za prawdziwość przesłania z La Salette i nierozpowszechnianie napisanej w stylu apokaliptycznym tzw. tajemnicy Melanii oraz biografii Melanii nasyconej nadzwyczajnymi wydarzeniami. Powoduje to bowiem zacieranie się granicy między tym, co rzeczywiste i prawdziwe, a tym, co nierealne i budzące ciekawość, a przede wszystkim niezgodne z orędziem Matki Bożej z La Salette, pomijanym najczęściej we wspomnianych wyżej publikacjach i wypowiedziach.

ks. Robert Głodowski MS

rzecznik prowincji

