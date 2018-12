Obietnica związana z Nabożeństwem Pierwszych Sobót

Dlaczego świętujemy nabożeństwo pierwszych sobót i co się z tym wiąże? Co możemy uzyskać? Wyjaśnia o. Mirosław Kopczewski OFMConv., inicjator Wielkiego Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi w Niepokalanowie.



- Przede wszystkim jest to nabożeństwo wynagrodzenia. Ciągle zajmujemy się sobą, myślimy o swoich planach, powodzeniach i niepowodzeniach, Bóg ciągle jest na marginesie naszego życia. Maryja chce nas nauczyć, żebyśmy myśleli o Bogu, o Jego miłości - tłumaczył franciszkanin.



- Maryja uczy nas myślenia. Chce, żebyśmy byli ludźmi myślącymi. Mówi, szukaj prawdy, zadawaj pytania - dodawał.