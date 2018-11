Obchody 100-lecia niepodległości. SPRAWDŹ program najważniejszych wydarzeń

Koncertem na PGE Narodowym pod tytułem "Koncert dla Niepodległej" zainaugorowane zostaną obchody 100-lecia niepodległości Polski. Co jeszcze przygotowało Biuro Programu "Niepodległa"?

"Dzięki temu każdy Polak, czy to na widowni PGE Narodowy, czy przed telewizorem lub radioodbiornikiem, ma szansę przeżyć chwile wzruszenia i radości, ponieważ - jak głosi hasło obchodów stulecia odzyskania niepodległości – Niepodległa jest dla wszystkich" - powiedział Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu "Niepodległa".

Wydarzeń łączących Polaków w tym wyjątkowym dniu 11 listopada będzie zdecydowanie więcej. O godzinie 12:00 w całym kraju odbędzie się akcja "Niepodległa do hymny".

"Zapraszamy serdecznie wszystkich – dołączcie do nas! Możemy śpiewać podczas setek wydarzeń i uroczystości, ale też przed telewizorami i radioodbiornikami, ponieważ do akcji dołączyli ogólnopolscy, regionalni i lokalni nadawcy radiowi. O 12.00 na antenach zabrzmi hymn Mazurek Dąbrowskiego. Zaśpiewajmy razem. Pokażmy, że w stulecie odzyskania niepodległości jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną demonstrując to w najbliższy sercom Polaków sposób, śpiewając wspólnie hymn" - czytamy w oficjalnym komunikacie.