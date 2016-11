Obama po tryumfie Trumpa: Ameryka i tak najwspanialszym krajem świata

reklama

Barack Obama opublikował przesłanie w sprawie przebiegu nocy wyborczej w USA. Dotyczy ono przyszłości Stanów Zjednoczonych. Mimo porażki kandydatki, za którą optował obecny prezydent USA, stwierdził on, że niezależnie od wyniku wyborów, Ameryka pozostanie wciąż najwspanialszym krajem świata.

,,W końcu mamy noc wyborczą i wyobrażam sobie, że to dla większości z was dobra wiadomość. Przyznajmy to – to była wyczerpująca i po prostu dziwna kampania dla nas wszystkich''

– mówi w nagraniu w BuzzFeed News Barack Obama i dodaje:

''Ale oto coś, co chcę, żeby każdy wiedział: podczas gdy z pewnością zobaczyliśmy trochę nowych rzeczy w tym czasie, na pewno nie jest niczym nowym, że nasza demokracja zawsze była awanturnicza i hałaśliwa, przeżyliśmy już ciężkie i dzielące wybory, zawsze wychodziliśmy z nich silniejsi. I pamiętajcie, nieważne, co się stanie, rano wzejdzie słońce i Ameryka wciąż będzie najwspanialszym krajem na świecie''.

ab/twitter/fronda.pl

9.11.2016, 11:54