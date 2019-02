Obalili pomnik ks. Jankowskiego. Są już zarzuty

słowiczek poznański 22.2.19 20:16

ewa, stasiu, loluś, marcyś - czy które z was chciałoby być oskarżonym/ -ą i skazanym bez wyroku sądowego, tylko w "opinii publicznej"?

Jak do tej pory nie ma żadnych dowodów jego pedofilii jedynie zeznania kogoś po upływie pół wieku. Tyle to warte co wasze osądy. Tylko sąd może zadecydować o jego winie oraz dokumenty, o ile istnieją, z tamtego okresu.