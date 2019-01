O. Wiśniewski o wystąpieniu na pogrzebie Adamowicza. Kogo miał na myśli?

"To nie jest tak, że mamy do czynienia z dwoma obozami: jeden jest anielski, a drugi diabelski. I gdy ci utracą władzę, to będzie niebo. Nie. Boję się, że jeśli ją utracą, to będzie jeszcze gorsze piekło, bo w ludziach tkwi chęć odwetu. O tym mówiłem na pogrzebie Pawła Adamowicza"- podkreślił zakonnik.