O. Verlinde: Śmierć Buddy, śmierć Jezusa

Był pewien ważny moment w moim nawróceniu. Była to konfrontacja dwóchobrazów: śmierci Buddy i śmierci Chrystusa. Śmierć jest momentem, który podsumowuje całe życie człowieka i odsłania jego najgłębszy sens.

Budda gromadzi swoich uczniów wokół siebie. Jest chory i wie, że ma umrzeć. Da­je im ostatnie instrukcje. Siada w pozycji lotosu, koncentrując całą energię.Jest to układ, który odkryto w pozycji embrionu w łonie matki.

Cała energia skoncentrowana jest na samej sobie. Budda więc stopniowo odchodzi w samego siebie. Poprzez medytację wchodzi w onstazę łączącą z naturą, z wielką jednią kosmiczną, w której uni­cestwi swoje „ja osobowe" definitywnie. Używając porównania psychologizu-jącego, można powiedzieć, że powraca do łona matki natury.

Jest to zgodne z całym horyzontem ontologicznym buddyzmu, według którego cała naturajest w swej istocie boska. Łączę się z boskością, jeśli łączę się z naturą. Budda umiera z tym tajemniczym uśmiechem, który znamy - osiągnął radość, pokójnaturalny.

Jezus - przeciwnie. Umiera w wielkim krzyku. Nie schowany w sa­mego siebie, w stanie onstazy, ale całkowicie rozpostarty w wielkim porusze­niu ekstazy, wyjścia z siebie. W geście rozłożonych ramion - uniwersalnegoprzygarnięcia każdego z nas do siebie.

Próbuje objąć wszystkich ludzi, przytu­lić ich do tego serca, które za chwilę zostanie przebite i które będzie otwartą bramą.

Bramą, przez którą wchodzi się do Królestwa Niebieskiego.Jezus jest nowym człowiekiem - człowiekiem, który odważa się narodzićdla miłości, który poszedł aż do końca tej drogi miłości.

Krzyk Jezusa na krzyżu to nie jest krzyk umierającego, to krzyk narodzin człowieka do życiaw Bogu.Oczywiście, Chrystus był już Bogiem, ale kiedy Bóg stał się człowiekiem,zebrał w sobie całą ludzkość. Jezus przeprowadza przez swoją śmierć mojeczłowieczeństwo, aby mogło się otworzyć i żyć życiem Boga.