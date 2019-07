O. Tadeusz Rydzyk: Za cicho mówimy! Jesteśmy katolikami

Dobrze, że jest „500 plus”, dobrze, że są pieniądze na chleb, ale chleb to nie wszystko – jeszcze duch. Jesteśmy katolikami, to i w rządzie trzeba być katolikiem, i w parlamencie trzeba być katolikiem, i w urzędach trzeba być katolikiem, a nie zostawiać katolicyzmu za drzwiami. I o taką Polskę chodzi - mówił o. Tadeusz Rydzyk CSsR do wiernych zgromadzonych na Jasnej Górze.

W swoim przemówieniu dyrektor Radia Maryja wspominał między innymi o potrzebie głośnego sprzeciwu wobec planów legalizacji aborcji.

Upominajcie się. I o to ratowanie życia też upominajmy się. My za cicho mówimy. Ta aborcja eugeniczna – a to zabijanie, bo mówią, że to dziecko jest chore, to go zabić. Żadnego nie wolno zabić. Nikogo, bo Pan Bóg się o to upomni. Tego też nie robią w Polsce - mówił redemptorysta.

W wystąpieniu pojawił się również temat filmów i artykułów medialnych, które uderzają w Kościół i kapłanów. Zdaniem o. Rydzyka, w ostatnim czasie istnieje duża potrzeba wsparcia i modlitwy.

Nie zauważacie tego, co się dzieje? To aż wstyd mówić, bo nigdy takich słów nie wymawialiśmy. A na księży co wygadują i to akurat „ubrał się diabeł w ornat i na Mszę dzwoni”. Radzę wam wszystkim kupić książkę „Pedofilią w Kościół”, przeczytać i przeanalizować sobie, bo oni szykują się dalej. Najpierw jakie propagandy robią, a później w księży - podkreślił.