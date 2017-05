O. Tadeusz Rydzyk: Platforma i Nowoczesna kłamią!!!

reklama

Drodzy Przyjaciele, Rodzino Radia Maryja

Jak pewnie wielu już z Państwa zauważyło, od jakiegoś czasu, raz po raz pojawiają się w mediach i nie tylko w mediach, ale także na scenie politycznej wypowiedzi, twierdzenia, wypowiadane szczególnie przez działaczy z Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, że obecny rząd płaci na Radio Maryja, powtarzam – że obecny rząd płaci na Radio Maryja. Ostatnio, lider tzw. partii Nowoczesna Ryszard Petru powiedział: „Trzeba robić wszystko, aby odciąć finansowanie państwowe na Radio Maryja”. Oczywiście jest to bezwstydne kłamanie.

Radio Maryja, jak wiemy od samego początku – i to jest nawet do skontrolowania – jest utrzymywane przez jego słuchaczy. Ludzi rozumiejących powagę ewangelizacji Polski i świata, wiedzących, jak bardzo ważne są media katolickie i rozróżniających media polskie od polskojęzycznych. Każdy umiejący odczytywać nawet podteksty wie, iż mówiący, że utrzymuje nas rząd, bezwstydnie kłamią, a przez te kłamstwa chcą zniechęcić ludzi do wspierania, utrzymywania naszych mediów, chcą doprowadzić, by Radio Maryja i Telewizja Trwam upadły. Utrzymanie tych mediów nadających cały świat kosztuje, to jest jasne, miliony złotych miesięcznie, ale dla milionów słuchaczy, jeśli byliby wszyscy odpowiedzialnie solidarni, to niewielka suma każdego miesiąca od każdego słuchacza i telewidza pomoże, że te media nie zamilkną, ale zrobią dużo dobrego dla Polaków w Polsce i w świecie.

Jeśli przedstawiciele Platformy i Nowoczesnej – kłamstwem walczą z Radiem Maryja, to pytam się, czy w innych sprawach mówią prawdę? Czy są wiarygodni? Czy kłamcom można powierzać losy Ojczyzny? Wyciągnijcie państwo sami wnioski z tego i bądźmy mądrzy. Nie miejmy też niechęci do ludzi, do żadnych ludzi, módlmy się za nich, ale miejmy niechęć do zła. Trzeba rozróżniać człowieka od zła, człowiekowi pomagać podnieść się, ale zła nie tolerować. Dziękuję serdecznie.

o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja

źródło: radiomaryja.pl

9.05.2017, 8:20