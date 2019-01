O. Tadeusz Rydzyk o ,,jego'' partii: To wielkie kłamstwo!

„To jest wielkie kłamstwo, brak dobrej woli, zło po prostu. Takie wyszydzanie niemające niczego wspólnego z troską o dobro wspólne. Trudno to w ogóle nazwać. Przecież oni wiedzą, że to nieprawda” - powiedział redemptorysta, dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk w odpowiedzi na pytanie o określenie „partia Rydzyka”, którym określa się tworzoną partię Ruch Prawdziwa Europa.

„Czasem to wygląda tak, że wszystkiemu był winny +Rydzyk+. No cóż? Dla nich złem jest samo to, że istniejemy, że jest Radio Maryja, Telewizja Trwam, +Nasz Dziennik+, uczelnia, wspólnota - Rodzina Radia Maryja”.