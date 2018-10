O. Tadeusz Rydzyk: Na kogo głosować w tych wyborach? Nie na tych, którzy niszczą naszą cywilizację

Patrząc na obecną rzeczywistość w Polsce i w świecie, przypominają się prorockie słowa św. Jana Pawła II. Jeszcze jako kardynał, odwiedzając Stany Zjednoczone w sierpniu 1978 r. w ostatnim swym wystąpieniu we wstrząsających słowach opisał kryzys Kościoła i świata. Powiedział: „Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego, ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią i jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Boskiej Opatrzności. Jest to czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła, jest to w pewnym sensie test na dwutysiącletnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami, ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów”. Widzimy, że to proroctwo św. Jana Pawła II spełnia się na naszych oczach. Również w naszej Ojczyźnie obserwujemy walkę przeciwko Kościołowi, przeciwko wierze w Pana Boga, widzimy walkę przeciwko rodzinie, przeciwko normalności. Tym bardziej zadajemy sobie pytanie, co robię, co każdy z nas robi? Zadajemy sobie to pytanie, by jeszcze owocniej ewangelizować, umacniać wiarę i miłość do Pana Boga wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, wszędzie, by w ten sposób uratować naszą Ojczyznę, pomóc światu, by nikt nie zatracił się na wieczność.