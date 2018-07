O. Tadeusz Rydzyk dziękuje narodowcom

Ojciec Tadeusz Rydzyk przekonuje, że narodowcy robią w Polsce bardzo dużo dobrego. ,,Na Pańskie ręce chciałbym złożyć serdeczne „Bóg zapłać” za waszą postawę patriotyczną i katolicką. Także na marszach z okazji 11 listopada. Ja się na tych marszach niesamowicie buduję, buduję się tym, jaka jest piękna młodzież'' - powiedział w rozmowie z Robertem Winnickim.

Na antenie ,,Radia Maryja'' toczyła się rozmowa w nawiązaniu do częstochowskiego marszu homoseksualistów, który został częściowo zablokowany przez środowiska narodowe, z Młodzieży Wszechpolskiej i ONR. Nie dopuściły one między innymi do przemarszu zwolenników dewiacji pod Jasną Górą. Jak argumentował Winnicki, nie można w takiej sytuacji milczeć.

To pokazał już rozwój wypadków na Zachodzie. ,,Niestety tam, siły katolickie i prawicowe od lat 60. właściwie przyjęły jedną taktykę: ustępować, milczeć, wycofywać się. Skutek jest taki, że dzisiaj cała sfera publiczna i polityczna jest zdominowana przez agresywną, liberalną lewicę. Fałszywym jest twierdzenie, że jeżeli będziemy zamykali oczy, to będziemy mocniejsi. Trzeba spokojnie, ale stanowczo stawiać tamę przeciwko otwartej agresji. Uległość zawsze rozzuchwala agresora ideologicznego'' - powiedział prezes Ruchu Narodowego.

Z kolei dyrektor ,,Radia Maryja'' o. Tadeusz Rydzyk wskazywał, że środowiska narodowe robią bardzo wiele rzeczy pożytecznych. Jak tłumaczył, owszem, zdarzają się rozmaite błędy, ale nie można skupiać się właśnie na nich.

,,Na Pańskie ręce chciałbym złożyć serdeczne „Bóg zapłać” za waszą postawę patriotyczną i katolicką. Także na marszach z okazji 11 listopada. Ja się na tych marszach niesamowicie buduję, buduję się tym, jaka jest piękna młodzież'' - mówił ojciec dyrektor. ,,To, że bywają jakieś nieprawidłowości i są jakieś prowokacje w tych waszych zgromadzeniach, ale wszędzie są różni ludzie. To trzeba wychowywać i tym młodym ludziom pomóc, żeby byli jak najlepsi. Robicie bardzo dużo dobrego'' - dodawał.

,,Wszyscy potrzebują wychowania, każdy z nas ciągle się doskonali i jeśli popełniamy jakieś błędy, idziemy do spowiedzi. To jest to, co powiedział św. Paweł „Napominajcie się z miłością i zachęcajcie”. Dziękuje Wam za wczoraj, a to co jest w tej chwili, to jest to, co marksiści mówili: iść przez uczelnię, szkoły, media, parlamenty'' - wskazywał o. Tadeusz Rydzyk, zachęcając do zapoznania się z analizami ks. abp. Stanisława Wielgusa oraz ks. prof. Tadeusza Guza.

mod/RadioMaryja.pl