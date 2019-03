O. Rydzyk krytykuje TVP. I trudno nie przyznać mu racji

,,Pytanie jest o to, jaki oni model rodziny w filmach przedstawiają, ile jest tam różnych homoseksualnych scen'' - powiedział redemptorysta.

,, Jestem zaskoczony, że w telewizji publicznej to się dzieje nagminnie. Podejmowałem próby, żeby jakoś ten problem zasygnalizować, ale nic nie zrobili w tej dziedzinie. Działajmy tak, żeby telewizja publiczna rzeczywiście była telewizją polską'' - dodał.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówi jasno do deprawatorów: ,,Wara od naszych dzieci''. Ale konsekwencją musi być także zmiana ramówki w TVP tak, by poprzez publiczne media (narodowe!!!) nie dochodziło do promocji rozpusty.