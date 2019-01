O potomkach Polaków zabitych za wolność Ukrainy

Dziadkowie Igora Branowickiego (ukr. Ihor Branowyćkyj) Helena i Damian Branowiccy pochodzili spod Radomyśla w obwodzie żytomierskim – gdzie mieszka najwięcej na Ukrainie osób polskiego pochodzenia. On sam był uczestnikiem kijowskiego Majdanu, potem jako ochotnik ruszył do Donbasu, gdzie brał udział w heroicznej obronie donieckiego lotniska.

Po wysadzeniu przez separatystów głównego terminalu, grupa pozostałych przy życiu obrońców lotniska, nazywanych na Ukrainie – z racji ich nieustępliwości – cyborgami, odmówiła ewakuacji, nie chcąc opuścić ciężko rannych kolegów. Wojskowi dostali się do niewoli, zaś ich rannych towarzyszy broni separatyści dobili.

Według świadków separatyści zaczęli grozić, że będą ich losowo rozstrzeliwali, jeżeli nie wskażą, który z nich jest strzelcem karabinu maszynowego. Choć Igor nie był w obsłudze karabinu, zgłosił się, by ratować życie kolegów. Separatyści zaczęli go torturować, a następnie nieprzytomnego osobiście strzałem w głowę dobił Motorola, ze słowami „ja go już wyleczyłem”.