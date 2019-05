O. Paweł Gużyński wzywa do dymisji biskupów, wymienia abp. Głódzia

"Osoby dopuszczające się zgorszenia należy rozliczyć i ukarać. To oznacza w dzisiejszych warunkach, że w ciągu najbliższych dni powinniśmy usłyszeć o dymisjach konkretnych biskupów. Czy tak się zdarzy? Polscy biskupi jako udzielni książęta nie nawykli do tego, żeby się korygować, zwracać sobie uwagę. Nie potrafią tego robić. To jest stan niedojrzałości. To przypomina zachowanie w rodzinie dysfunkcyjnej, gdzie ani żona, ani dzieci nie mają odwagi powiedzieć ojcu, że jest alkoholikiem" - stwierdził kapłan.

"Trzeba przerwać zmowę milczenia i powiedzieć: powinniśmy usunąć tego czy owego biskupa. To nie jest atak na Kościół, żadna hańba" - stwierdzi.