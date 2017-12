O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami!

Kościół katolicki obchodzi 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przypomina ona prawdę o tym, że Maryja od chwili swego poczęcia była wolna od grzechu pierworodnego. Dogmat Niepokalanego Poczęcia został ogłoszony w 1854 r. przez Piusa IX bullą „Ineffabilis Deus”.

Kościół oficjalnie potwierdził prawdę o Niepokalanym Poczęciu Maryi w 1854 r. jednak już wcześniej przekazała ją sama Maryja w objawieniach z 1830 r. św. Katarzynie Labouré, na rue du Bac w Paryżu. 4 lata po proklamacji dogmatu, w 1858 r., został on potwierdzony w trakcie objawień św. Bernardecie Soubirous w Lourdes. Natomiast 19 lat później w Polsce, w Gietrzwałdzie – Justynie Szafryńskiej, która na pytanie „Kto Ty jesteś?” usłyszała odpowiedź: „Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta”.

Czcicielem Maryi Niepokalanie Poczętej był św. o. Maksymilian Kolbe. Sto lat temu, 16 października 1917 roku jeszcze jako kleryk wraz ze swoimi współbraćmi założył ruch maryjny nazwany Rycerstwem Niepokalanej, które było odpowiedzią na wezwania Maryi do nawrócenia. Z okazji jubileuszu Rycerstwa, właśnie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia, biskupi przygotowali list, w którym przypominają wielką rolę ruchu maryjnego, którego powstanie wynika z pragnienia ratowania dusz.

>>Tekst listu

Rycerstwo Niepokalanej istnieje obecnie w około 50 krajach. Od jego założenia, aż do dziś do Rycerstwa zapisało się na świecie ponad 4 miliony osób, w tym około 2 miliony w samej Polsce. Podobnie jak w chwili założenia, tak i dziś celem Rycerstwa jest wypełnianie misji Kościoła, którą jest wezwanie do nawrócenia wszystkich grzeszników oraz ich uświęcenie. Rycerze Niepokalanej realizują to m.in. poprzez całkowite oddanie się Maryi za „narzędzie w Jej niepokalanych rękach”, noszenie „Cudownego Medalika” i poprzez to kształtowanie siebie na wzór Maryi Niepokalanej.

W obecnych czasach Rycerstwo Niepokalanej jawi się jako swoiste antidotum na różnego rodzaju konflikty i zniewolenia duszy ludzkiej – napisali biskupi w liście z okazji setnej rocznicy powstania Rycerstwa Niepokalanej

Aby zostać rycerzem Niepokalanej wystarczy skierować prośbę do Centrum Narodowego Rycerstwa Niepokalanej mieszczącego się w Niepokalanowie. Po otrzymaniu deklaracji należy ją wypełnić i podpisać a następnie odesłać do Niepokalanowa. Osoba, która zdeklarowała chęć wstąpienia do Rycerstwa, zostanie wpisana do Księgi Rycerstwa i otrzyma formułę aktu poświęcenia Niepokalanej oraz Cudowny Medalik. Po ich otrzymaniu należy w dniu wpisanym w otrzymanym „Dyplomiku” przystąpić do sakramentu pokuty i w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej oraz dokonać aktu całkowitego poświęcenia się Niepokalanej. Na znak oddania należy zawiesić na szyi Cudowny Medalik.

***

W tym roku 8 grudnia, kiedy czcimy Niepokalane Poczęcie Maryi, przypada w piątek, z racji uroczystości liturgicznej nie obowiązuje tego dnia wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.





Litania na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (do prywatnego odmawiania) Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie z ufnością uciekamy. Cała piękna i bez zmazy, Świątynio Trójcy Przenajświętszej, Jutrzenko jaśniejąca światłem sprawiedliwości, Chwało Izraela, której Imię jest pełne słodyczy i błogosławieństwa, Lilio jaśniejąca pośród ciernia, Świeczniku złoty, ozdobiony siedmioma darami Ducha Świętego, Ofiaro całopalna Bożej miłości, Żywy Przybytku Wcielonego Słowa, Matko Jezusa, zawsze Panno, Chwało Kościoła Bożego, Zapowiedziana przez Proroków, Błogosławiona między niewiastami, Królowo Aniołów i ludzi, Ucieczko grzesznych, Podporo słabych, Wzorze wszystkich wybranych do chwały wiecznej, Powiernico łask Bożych, Pocieszycielko strapionych i umierających, Opiekunko wszystkich Cię wzywających, Matko najłaskawsza dla wszystkich Twoich dzieci, Stojąca pod krzyżem, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu. Módlmy się: Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

dam/episkopat.pl