O. M. Pindelski: Gdy przychodzi do Ciebie zmarły...

Nasza wiara zakłada, że koniec życia na ziemi nie jest wcale końcem życia, a dusza bliskiego zmarłego może potrzebować naszej modlitwy czy pomocy w uwolnieniu od męk czyśćcowych. Dlaczego zatem Kościół potępia okultyzm czy spirytyzm? Czy bliscy zmarli mogą nas odwiedzać (nie tylko we śnie, ale i na jawie)? Wiele wyjaśnia wywiad o. Mateusza Pindelskiego z ks. Mieczysławem Malińskim.

Ks. Mieczysław Maliński podkreśla, że "umierając, idziemy do Boga nie tylko duszą, ale i ciałem. Jak to zwykliśmy mówić: w ciele uwielbionym". Duchowny wskazuje, że w momencie naszej śmierci dokonuje się zarazem nasze zmartwychwstanie. Jesteśmy istotami duchowo-cielesnymi, czyli ludźmi, nie aniołami. Niezależnie od tego, gdzie trafimy po śmierci.

"Ciało należy do istoty człowieka, odchodzimy z tego świata już zmartwychwstali. Dlatego jest możliwe duchowe doświadczenie zmarłego człowieka. Z nami działo się tak samo jak z Jezusem: On, umierając na krzyżu, nie oddał ducha w sensie: ducha-duszy, ale oddał siebie, a więc już na krzyżu zmartwychwstał do życia wiecznego. Na krzyżu wisiało Jego ciało umęczone. Ciało uwielbione wraz z duszą spotkało się z Bogiem. I taki Jezus ukazywał się swoim uczniom"- podkreślił ksiądz Maliński.