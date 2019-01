O. Ludwik Wiśniewski: Schetyna się pogubił, dziękuję A. Dudzie

,,To będzie sprawdzian, czy zachodzi w nas ta zmiana. To powolny proces, ale wierzę, że to przebudzenie w końcu nastąpi. Mam nadzieję, że ludzie zaczną się wstydzić. Po moich słowach była reakcja prezydenta Andrzeja Dudy. W programie Moniki Olejnik podziękowałem mu za to. Po jego słowach wydaje mi się, że powoli do ludzi zaczyna docierać. Nie można bezpodstawnie mówić, że ktoś zbrodniarzem i złodziejem. Jeżeli ktoś tak mówi, to nie ma prawa zajmować wysokiego stanowiska'' - powiedział.