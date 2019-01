O. Ludwik Wiśniewski: Kaczyński uważa się za mesjasza, Radio Maryja sieje nienawiść

Ojciec Ludwik Wiśniewski, dominikanin, który wygłosił podniosłe przemówienie na pogrzebie prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza udzielił wywiadu tygodnikowi "Newsweek". Jak podkreślił, jego słowa o nienawiści były skierowane do wszystkich. Zakonnik ocenił, że to raczej politycy PiS, a nie PO powinni oklaskiwać jego przemówienie.

"Poprosiłem, żeby dokładnie wyjaśnili zarzuty o ukrywanie majątku. A on mi na to: „Kochany, czy ty myślisz, że ja jestem taki głupi, żebym świadomie to ukrył? Przecież te rzeczy są dostępne jak na patelni, można wszystko sprawdzić. Zrobić takiego to jest idiotyzm”. Zrozumiałem wtedy, że to jest jakaś pomyłkowa historia. Ale nie dopytywałem. Mówił, że ma poczucie, że jest potrzebny Gdańskowi"- wspominał duchowny.