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O. Lorenzo D'Andrea: Medjugorie i różaniec - moje duchowe trzęsienie ziemi 29.03.2019, 10:00
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O. Lorenzo D'Andrea: Medjugorie i różaniec - moje duchowe trzęsienie ziemi

2Dodaj komentarz

  • andrzejhahn3 29.3.19 11:01

    kolejne sekciarskie idiotyzmy poganskiego katolicyzmu

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