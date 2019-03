O. Leon Knabit zdecydowanie o karcie LGBT: Ludzie, opamiętajcie się!!! Nawróćcie się do Boga Waszego!

O. Leon Knabit OSB w bardzo ostrych słowach wypowiedział się na swoim blogu między innymi na temat „Deklaracji LGBT+” podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. „Ludzie, opamiętajcie się!” - apeluje do sumień polityków znany i ceniony w Polsce benedyktyn.

„Jeśli jakakolwiek grupa ludzi wśród swoich haseł na czołowych miejscach stawia zabijanie dzieci nienarodzonych i deprawacja tych, co się jakoś urodziły, to nie jest polityka. To jest etyka, a właśiwie kpiny z etyki. Przeciw człowiekowi. I tu trzeba wołać!!!”