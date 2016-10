O. Leon Knabit zaatakowany za krytykę

reklama

reklama

Ojciec Leon Knabit "ośmielił się" wyrazić stanowisko wobec "Czarnego Protestu" zgodne z naukami Kościoła Katolickiego. Zakonnik prowadzi bloga, na którym m.in. komentuje bieżące sprawy, jest również aktywny w mediach społecznościowych.

W Powstaniu Warszawskim Niemcy mordowali polską młodzież na Starówce. Parę dni temu tamże polskie kobiety i dziewczynki z gimnazjum (świadectwo mediów) domagały się prawa zabijania swoich polskich dzieci, jeśli z subiektywnych powodów okażą się im niewygodne… !!! COŚ OKROPNEGO !!!- napisał duchowny, za co feministki nie zostawiły na nim suchej nitki. Kobiety zaczęły publikować obraźliwe komentarze w Internecie.

"Moje stwierdzenie, że protestujące kobiety „domagały się prawa zabijania swoich polskich dzieci, jeśli z subiektywnych powodów okażą się im niewygodne”, spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem bardzo wielu, że spłycam, że jako staruszek nie rozumiem, że nie chodzi o zabijanie, ale o wolność wyboru"- odpowiedział zakonnik.

Ojciec Leon Knabit poprosił o doprecyzowanie, o jaki wybór chodzi, obnażając tym samym absurdalność Czarnego Protestu. Zaapelował również do niewierzących, by zawierzyli Chrystusowi.

"Jako człowiek wierzący nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem „moje ciało należy do mnie”. Moje i każde ciało należy do Boga. Oczywiście szanuję przekonania ludzi niewierzących. Cóż? Mogę ich tylko usilnie prosić: uwierzcie i zawierzcie Jezusowi miłosiernemu. Choćby Was zawiedli ludzie, także z tych wierzących, On Was nigdy nie zawiedzie"

JJ/Fronda.pl

12.10.2016, 21:00