O. Leon Knabit z klasą odpowiada na atak ks. Lemańskiego! ,,Modlę się szczerze o miłosierdzie Boże''

Cogito ergo sum 29.3.19 13:40

Ojcze Leonie, szkoda słów na tego renegata. "Puste beczki i głupcy robią dużo hałasu." Tak napisał Plutarch. To zakłamany człowiek o niezaspokojonych ambicjach. A że możliwości intelektualne mierne to wypada to wszystko żałośnie i groteskowo.