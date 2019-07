O. Leon Knabit: W Polsce pojawił się niebezpieczny lew. To lew grożący burzeniem tradycji

Prymas Wyszyński był prawdziwym patriotą, co uznawali nawet jego przeciwnicy polityczni. Bronił konsekwentnie Kościoła w Polsce zawsze w powiązaniu z polską racją stanu tak, jak ją pojmował. Dla Ojczyzny i Kościoła nie wahał się przeprowadzać wielogodzinnych, cierpliwych rozmów z najwyższymi władzami Polski Ludowej. Gdy przebywał zagranicą, pilnował, by nie mówić źle o Polsce, nawet tej komunistycznej.

Gdy go pytano, jak Kościół daje sobie radę w kraju rządzonym przez komunistów, mówił: „Mieszkamy w naszym domu od 1000 lat. I raptem do domu wchodzi lew. Poruszamy się tak, by mu nie nadepnąć na ogon”.

No i ten lew wreszcie sobie poszedł. Ale wśród rozmaitych zwierząt przychodzących do naszego domu, znów przyszedł lew. Inny, ale też lew i to bardzo niebezpieczny, bo to lew grożący burzeniem tradycji. Naszej tysiącletniej z górą tradycji. I co z nim zrobić? Ma bardzo możnych protektorów. Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami ostrzega, że każdy akt nieprzyjazny lwu można przypłacić choćby zwolnieniem z pracy albo i procesem sądowym.