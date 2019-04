o. Leon Knabit: Strajk odbije się rykoszetem

Świat dzisiejszy daje młodzieży tyle alternatywnych a kuszących sposobów na życie, że najprościej jest wybrać najłatwiejsze, które przy minimum wysiłku dają maksimum określonych korzyści. W imię prawdy trzeba jednak zauważyć, że są tacy wśród młodych, którzy nie gardzą wysiłkiem aż po ekstremalne wyczyny. Alternatywa Kościoła nie jest łatwa, aby osiągnąć satysfakcjonujące korzyści, trzeba się sporo napracować. Do tego młodzi pragną bohaterów pozytywnych, ale zgrabnie podanych. Jeśli więc Kościół przedstawia bohaterów pozytywnych, ale nieprzekonywująco podanych lub nachalne podawanych takich, których trudno uznać za bohaterów, no to klops. Do tego dochodzi jeszcze zbyt wielka ilość antybohaterów duchownych i świeckich ludzi Kościoła, którzy są wystarczającym pretekstem do pożegnania takiego towarzystwa.