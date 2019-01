O. Leon Knabit: Polska musi być katolicka!

Kiedy kardynał Wyszyński był we Włoszech, pytali go dziennikarze z krajów zachodnich: „Jak wy, katolicy, żyjecie w jednym kraju z walczącym ateizmem, z komunistami?” Odpowiedział: „Wyobraźcie sobie, że żyjemy we własnym domu tysiąc lat. I oto wchodzi do niego groźny lew. Staramy się tak poruszać, by mu nie nadepnąć na ogon”.