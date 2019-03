O. Leon Knabit OSB: Polską racją stanu jest ŻYCIE

Ścierają się – nie od dzisiaj zresztą – różne, bardziej lub mniej radykalne poglądy, których najbardziej skrajni głosiciele twierdzą, że dotychczasowy, klasyczny model rodziny zawężony jedynie do układu: mężczyzna-kobieta, połączeni nierozerwalnym związkiem, plus dzieci – nie sprawdził się. Że trzeba go zastąpić innymi, luźniejszymi, swobodniejszymi rozwiązaniami, i to zarówno w zakresie płci partnerów (tak, wtedy to już są partnerzy), jak i długości trwania ich związku.