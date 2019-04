O. Leon Knabit OSB: Nie wiem jak po tym wszystkim nauczyciel wejdzie do klasy...

No i mamy OGÓLNOPOLSKI PROTEST MATURZYSTÓW. A niektórzy myśleli, że co? Że mają do czynienia z dzieciakami z podstawówki, którzy zwłaszcza maturzyści, będą skakać do góry z radości, że lekcje nam się urwały i nie musimy chodzić "do budy" i to w tym czasie, kiedy przed maturą było zwykle najgoręcej. Nie wiem, jak po wszystkim, taki nauczyciel wejdzie do klasy i będzie zapewniał uczniów, że ich dobro leży mu przede wszystkim na sercu.