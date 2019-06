O. Leon Knabit: Laicyzacja państwa. Tylko jak?

Często słyszy się wezwania do laicyzacji naszego Państwa? Ale na czym by polegała ta laicyzacja? Według jakiego wzoru? I co byłoby wyznacznikiem państwa laickiego? Czy walka z każdym religijnym przekonaniem, czy też zezwolenie na uzewnętrznianie wszystkich przekonań religijnych w ramach obowiązujących sensownych ustaw?