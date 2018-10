O. Leon Knabit: Dość żartów z Halloween!

O. Leon Knabit zauważa, że Halloween rozśmiesza albo straszy, a obydwie postawy są nie na miejscu. Dlaczego? Nie jest przecież śmieszne to, że ludzie umierają, że my też przecież umrzemy. Właściwsza jest raczej powaga i zaduma, a także uczczenie tych, którzy odeszli.

„A straszenie? To też. Niby zabawa z duchami. Kompletna bzdura! Jeśli COŚ jest duchem, to jest niewidzialne” – pisze zakonnik na swoim blogu na stronie Ps-po.pl .

O. Knabit zastanawia się więc, co oznaczają te wszystkie dynie, czaszki i kościotrupy. Zabawa? Przecież to nie przystoi – podkreśla benedyktyn i pyta, czemu ma to służyć.