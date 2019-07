o. Leon Knabit: Czy warto umierać za Gdańsk?

Artus 8.7.19 12:27

Ojciec, który wie i rozumie więcej, niż my wszyscy razem wzięci ... chodzi o to, by znowu miliony nie musiały gryźć ziemi, kolejne ideologie nie więziły umysłów strachem przed samodzielnym myśleniem i wyuzdaniem ... by klepanie kolorowych sloganów nie zastępowało rozmowy z Bogiem Wiekuistym ...