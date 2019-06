O. Kramer do ks. Misiaka: Wierzę, że kiedyś będziemy mogli to powtórzyć

Michał to ksiądz, który szuka, który uwierał i uwiera wielu. I wkurza (mnie często też). Jednak to, co w nim najcenniejsze to szczerość. On zawsze idzie za tym, co odczytuje jako głos Ojca, bo się modli. Jasne, że często możemy się w tym odczytywaniu mylić, dlatego tak ważne jest w Kościele posłuszeństwo, które nie polega na tym, że człowiek nic nie robi, ale poddaje się osądowi Kościoła. A czasem jest tak, że osąd jest bez woli zainteresowanego.

Wierzę, że i z tej długiej i trudnej wędrówki Michał wróci. Znów trochę więcej poturbowany, ale wróci, bo jest - jako znak - Kościołowi w Polsce potrzebny.

Proszę Was o modlitwę za Michała." - napisał o. Kramer