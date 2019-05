o. Knabit świętuje 65 - lecie kapłaństwa! Módlmy się za niego!

O. Leon Knabit to odważny kapłan, który nie boi się politycznej poprawności. Bez owijania w bawełnę nazywa zło złem, a dobro dobrem i wypowiada się w sprawach politycznych i społecznych. 2 maja 1953 roku ojciec Leon Knabit OSB objął swoją pierwszą parafię w Gronkowie. Pamiętajmy o nim w modlitwie!

Zobaczcie jak w Gronkowie, gdzie dziwnym zrządzeniem losu w 1953 roku ojciec Leon Knabit OSB objął swoją pierwszą parafię, świętowano 65-lecie jego kapłaństwa. Posłuchajcie jak wspominają go parafianie i co on sam mówi o swoich kapłańskich początkach wśród górali…