O. Knabit: O dzieci tu nie chodzi, chodzi o pieniądze!

Zdaniem duchownego problemem w całej sprawie jest fakt, że nauczyciele powinni odczuwać większą wieź z wykonywaną przez siebie pracą. Nauczyciel to bowiem misja, a nie tylko praca zarobkowa.

"Przedstawiciele różnych zawodów zgodnie twierdzą, że każdy, kto kocha swoja pracę albo choćby ma poczucie odpowiedzialności za to, co robi, bardzo często pracuje o wiele więcej, niż musi. Nauczyciele nie są tu wyjątkiem. Ja gdybym był dzisiaj nauczycielem, do strajku bym nie przystąpił" - stwierdził ojciec Knabit.