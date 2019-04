O. Knabit MOCNO: Papież ,,wychodzi do islamu'', a muzułmanie odpowiadają na Sri Lance

Ojciec Leon Knabit słynie z bezkompromisowych, odważnych wypowiedzi. Nie boi się politycznej poprawności. Szuka prawdy i jej broni. Tym razem na swoim blogu zamieścił wpis, odnosząc się do ataków terrorystycznych, które miały miejsce na Sri Lance:

- „Trzeba wyjść do islamu” – powiedział papież Franciszek. I wyszedł. Do Emiratów Arabskich, do Maroka.