O. Knabit: Bezbożnicy przekroczyli granice przyzwoitości. Nie wiedzą, że są tylko narzędziami w rękach szatana

Kpić z Maryi, którą czci paręset milionów ludzi na całym świecie, która objawia się wiernym i przemawia, wskazując drogę do nawrócenia i pokuty, to świadczy o jakiejś obnubilacji. Ciekawe, że ci wszyscy bluźniercy uważają, że to jest ich wolność i robią, co IM się podoba. Nie wiedzą, że są tylko narzędziami w rękach szatana, który manipuluje nimi jak pajacami, których się pociąga za sznureczki, a oni posłusznie robią, co im ten pociągający każe.