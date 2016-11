o. Kamil Wawo SSCC: O tym, komu objawia się Maryja!

reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Jaki kult maryjny jest poprawny? Czy istnieje możliwość niepoprawnego?

o. Kamil Wawro SSCC: Jeśli mówimy o kulcie maryjnym to trzeba na początku powiedzieć, że został on zapoczątkowany w 431 roku na Soborze w Efezie. Na tym soborze po raz pierwszy przyznano, że Maryja jest Matką Boga, że wydała na świat Jezusa Chrystusa, który przez nią stał się człowiekiem. Natomiast Sobór Watykański II powiązał kult Maryi z Jezusem i Kościołem i podkreślił, że Maryja jest matką Boga i w ten sposób jest szczególnie związana z Kościołem. Maryja jest dla Kościoła pierwowzorem wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Jezusem. Kult Mary jest poprawny wtedy gdy jest ona postrzegana w ten sposób i cześć, która jest jej oddawana związana jest z jej Synem Jezusem. Wszelkie odejścia od tego i nadużycia będą niepoprawną formą tego kultu. My Polacy jesteśmy bardzo przywiązani do Maryi i jej kult w naszej religijności ma ogromne znaczenie. Czasem zarzuca się nam, że stawiamy ją wyżej od Jezusa. Myślę że te oskarżenia są bezpodstawne, bo jeśli się mówi lub czyta o Maryi to zawsze jest ona ukazana w nawiązaniu do Jezusa. Nie da się jej odciąć od Jezusa. Trzeba sobie zdać sprawę, że jeśli modlimy się do Matki Bożej to tylko po to, aby Ona się za nami wstawiała.

Co Matka Boża wnosi do naszej duchowości? Do naszego życia?

Matka Boża pomaga nam lepiej zrozumieć swojego syna Jezusa Chrystusa, a także pokazuje nam, że warto być posłusznym woli Bożej. Jednocześnie Maryja jest nam bliska jako człowiek. Sama doświadczyła tak wiele trudności i zawsze trwała przy Bogu i przy swoim synu Jezusie, dlatego jest dla nas również przykładem wytrwałości w cierpieniu. Najlepszym sposobem na wejście w duchowość maryjną jest odmawianie różańca. Wbrew temu co się mówi nie jest to łatwa modlitwa, a przez medytowanie różańca możemy łatwiej wejść w tajemnice z życia Maryi i Jezusa.

O czym świadczą Jej objawienia? Co je łączy?

Objawienia Maryi świadczą o zatroskaniu Boga o los człowieka. Maryja jako nasza orędowniczka u Boga wstawia się za nami i tak jak na Weselu w Kanie Galilejskiej chce pomóc. Orędzie, które przynosi nawiązuje do nawrócenia, pokuty i modlitwy. Tą są te elementy, które łączą poszczególne objawienia. Innym elementem, który łączy objawienia maryjne jest to, że Matka Boża ukazuje się w czasach kryzysowych. Ostrzega przed jeszcze gorszymi wydarzeniami i jednocześnie daje sposób na wyjście z tej trudnej sytuacji wzywając do modlitwy i pokuty.

Czy mógłby podać Ojciec przykłady takich objawień, może takich mniej znanych o których w dalszym ciągu mówi się zbyt mało? Komu Matka boża się objawia, co łączy tych ludzi? Czy jest możliwe aby objawiła się ona Ojcu, mi, nam, przeciętnym chrześcijanom?

Objawień jest bardzo wiele i nie wszystkie, są zatwierdzone przez Kościół, bo żeby tak się stało muszą spełnić szereg warunków wśród, których jest taki, że objawienia muszą się skończyć, aby można je było zbadać. Z mało znanych objawień można wymienić następujące: w Sievernich w Niemczech, w Akita w Japonii, w Siekierkach k. Warszewy i w Kibeho w Rwandzie.

Matka Boża zazwyczaj objawia się dzieciom ale też młodzieży i osobom starszym tym, co je łączy jest wielka wiara, ale jednocześnie prostota i pokora.

Nie wykluczam możliwości, że Maryja może się ukazać każdemu z nas wszystko to zależy od woli Bożej. Ja za każdym razem odmawiając modlitwę różańcową, czuję przy sobie obecność Maryi, ale czy można mówić o tym jako o objawieniu? Myślę, że wielu ludzi doświadcza jej obecności i objawień, ale niektórzy zachowują to dla siebie.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

