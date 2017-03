O. Kamil Szadkowski dla Frondy: Islamski dzień sądu - dziesięć nocy!

reklama

islam_burka_fot._david_dennis,_lic._cc_by-sa_2.0_via_flickr.jpg reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Czym jest islamski dzień sądu?

o. Kamil Szadkowski OFM: Muzułmanie jak wiemy zaliczają się do wielkich religii monoteistycznych. Zatem istnieją punkty styczne, gdzie poszczególne tradycje religijne korzystały z bogactwa innych osiągnięć w zakresie teologii, która na swój sposób stara się wyjaśnić przyszłe życie, życie wieczne. Islam jak każda z religii monoteistycznych stara się opisać to co się ma stać według rozumienia i postrzegania przez nich przyszłej rzeczywistości.

Śmierć uważana jest za coś nieuniknionego i dosięgnie każdego człowieka. Śmierć Traktowana jest jako zjawisko pozytywne: jest powrotem człowieka do Boga. Człowieka sprowadzi do Boga anioł śmierci - ‘Izrā’īl. W niektórych opisach występuje praktyka przepytywania w grobie zmarłych o to, w kogo wierzą, kto jest Prorokiem i jaką religię wyznają. Może to przypominać starożytne tradycje które mówiły o ważeniu uczynków zmarłego. Następnie anioł śmierci po oddzieleniu duszy od ciała prowadzi duszę do nieba. Jeżeli Bóg wybaczył człowiekowi grzechy, dusza ma możliwość powrotu do ciała, jeśli zaś nie, z innymi zgromadzona zostanie w oczekiwaniu mąk piekielnych.

Okres oczekiwania na wyrok w czasie Sądu Ostatecznego określany jest jako „jedna godzina dnia” (10:45), „jeden wieczór lub jeden ranek” (79:46) lub „dziesięć [nocy]” (20:103). Co się dzieje z człowiekiem do chwili Zmartwychwstania i Sądu Ostatecznego? W islamie to przedmiot dyskusji.

Trudno ustalić datę Sądu Ostatecznego w jakiejkolwiek tradycji religijnej. Podobnie jak w innych tradycjach istnieje silne przywiązanie do wyznawanej doktryny. Muzułmanie nie postrzegają inaczej losu wyznawców innych religii. Ich troską jest to aby świat, w którym żyjemy opanował islam, bowiem to muzułmanie mają prawo wejść do raju. W raju czekają ich nagrody opisane w Koranie. Niemuzułmanie nie przekroczą progu raju. Wizja raju nie odpowiada naszym wyobrażeniom. Raj, co można powtórzyć za Miltonem to raj utracony. Kolejnego raju nie będzie. Rzeczywistość jaka czeka na chrześcijanina to niebo, Królestwo Niebieskie przygotowane jak mówi Jezus dla tych, którzy trudzili się, aby do niego wejść. Podobnie jak obecnie w islamie, chrześcijaństwo miało niebo zarezerwowane tylko dla chrześcijan. Jak widać wizje życia wiecznego sprowadzały się i sprowadzają mentalnie do rzeczywistości, która jest przeznaczona tylko dla wybranych. Dzień Sądu w każdej z religii ma być dniem strasznym. Dlatego trzeba gromadzić sobie skarby przed Bogiem, tymi skarbami jest modlitwa i dobre uczynki. Niby tak mało a jednak nie udaje się nam tych spraw dopełniać w życiu. Muzułmanie mają instytucję zakatu, dzięki niej zawsze jakieś dochody przeznaczone są na potrzeby najbardziej potrzebujących. Do tego zobowiązany jest każdy muzułmanin, podobnie jak i do codziennej modlitwy. Jak wygląda nasze życie?

Wielki Post to czas patrzenia na siebie, swoje sprawy, które przyjdzie przedstawić Bogu. My chętnie patrzymy na innych, oceniamy, wydajemy osąd. Islam przypomina nam o wielkim zaangażowaniu w życie religijne, duchowe. Bo z nich przyjdzie zdać sprawę w Dzień Sądu.

7.03.2017, 19:10