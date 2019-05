o. Gniadek: Na trudne czasy, Duch Święty wybiera odpowiednich ludzi

"Kard. Wijk Ejik: "Mąż obdarza swoją żonę macierzyństwem, a żona obdarza swego męża ojcostwem. A kiedy się zablokuje ten dar na poziomie cielesnym, blokuje się pełnię wzajemnego daru męża i żona dla siebie. A jeśli nie daje się pełnego daru z siebie, jeśli nie ma w tym odpowiednika na poziomie analogii do wzajemnej relacji pomiędzy Chrystusem a Jego Kościołem, nie jest się w odpowiedniej dyspozycji do przyjmowania Komunii. Trzeba przestać stosować antykoncepcję, trzeba pójść do spowiedzi, by wyznać grzech, a następnie żałować go, czyli mieć szczery zamiar nieużywania antykoncepcji."