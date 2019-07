O. Dariusz Kowalczyk SJ: Nie tylko IKEA. Niepokojące sygnały z innych firm

Albert 7.7.19 19:38

Jak zwykle mentalność Kalego w czystej postaci.



Bo oczywiście śmierdzącym i obleśnym staruchom w kieckach zupełnie nie przeszkadza nieustanne indoktrynowanie dzieci i młodzieży już od najmłodszych lat w postaci obowiązkowych lekcji religii w szkołach i szeregu jakichś debilnych obrządków pokroju bierzmowania, czy czegoś tam, a ponadto wszędzie wciskanych krzyży (nawet w instytucjach typowo świeckich), ogólnokrajowego obchodzenia świąt kościelnych, wyłudzania pieniędzy na te debilne obrządki z budżetu i tak dalej? To jest zupełnie OK, prawda?



Mam dla was radę, wy zboczone ścierwa w sukienkach - zamknijcie te fałszywe i zakłamane mordy raz na zawsze. A najlepiej zdechnijcie jak najszybciej. W końcu rzekomo pójdziecie do nieba, prawda? To wypad stąd ͏s͏k͏u͏r͏w͏y͏s͏y͏n͏y. Już. W trymiga. Najlepiej jeszcze dziś.