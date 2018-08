O. Dariusz Kowalczyk mocno: Zamordyzm ideologii gejowskiej narasta!

Bardzo mocny głos jezuity, o. Dariusza Kowalczyka w kwestii coraz większej presji gejowskiego lobby i narzucania ideologii LGBT Polakom. Odnosząc się do wywieszenia tęczowych flag na poznańskich tramwajach napisał na twitterze:

„Zamordyzm ideologii gejowskiej powoli narasta. Ostatni przykład, to zmuszanie tramwajarzy w Poznaniu do jeżdżenia z chorągiewkami propagującymi tę ideologię. Ale najbardziej smutne jest to, że wielu poznaniaków popiera obecnego prezydenta swego miasta, piewcę LGBTQ”.

Jeden z internautów próbował przekonać o. Kowalczyka, że nie ma tu mowy o przymusie, na co jezuita odpowiedział:

„Jasne! Tramwajarze spontanicznie zawieszali gejowskie flagi... Ideolodzy LGBTQ robią z upodobań seksualnych sprawę polityczną, dążą do zmiany prawa, wynaturzają podstawowe pojęcia jak małżeństwo i rodzina, a opornych skarżą do sądu. HOMO-zamordyzm!”.

Cieszmy się, że wciąż nie brakuje odważnych księży, którzy zło potrafią nazwać złem!

